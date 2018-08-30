СМИ: английский судья потерял работу из-за оскорбления инвалида в соцсетях
Арбитр Роберт Мэдли, известный по работе на матчах Английской премьер-лиги (АПЛ), был отстранен от судейства из-за записи в социальной сети, сообщает The Sun.
32-летний судья опубликовал фото инвалида, добавив к ней оскорбительный комментарий. Один из пользователей направил жалобу в лигу, приложив к ней скриншот.
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Руководство лиги прекратило сотрудничество с Мэдли. На данный момент он переехал в Норвегию, где намерен продолжить работу арбитром.
Ранее легенда английского футбола был арестован по подозрению в домогательствах.