СМИ: английский судья потерял работу из-за оскорбления инвалида в соцсетях

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Арбитр Роберт Мэдли, известный по работе на матчах Английской премьер-лиги (АПЛ), был отстранен от судейства из-за записи в социальной сети, сообщает The Sun.

32-летний судья опубликовал фото инвалида, добавив к ней оскорбительный комментарий. Один из пользователей направил жалобу в лигу, приложив к ней скриншот.

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Руководство лиги прекратило сотрудничество с Мэдли. На данный момент он переехал в Норвегию, где намерен продолжить работу арбитром.

Ранее легенда английского футбола был арестован по подозрению в домогательствах.