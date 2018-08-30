Губерниев отреагировал на новый допинговый скандал в российском биатлоне

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Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о ситуации с четырьмя российскими биатлонистами, которых подозревают в нарушении антидопинговых правил, передает Sport24.

«Я бы сейчас не стал разбрасываться фамилиями, все-таки идет разбирательство. Самое главное то, что фамилии будут действительно громкие. Пока называть ничего не буду. Другой вопрос, чем нам это может аукнуться? Вот здесь могут быть очень серьезные проблемы, вплоть до дисквалификации команды, до выступления в лучшем случае отдельных спортсменов, может быть, под каким-то особым статусом.

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Сейчас придется весьма сложно тем спортсменам, которые не ездили на Олимпийские игры. Мы, конечно, предполагали, что после истории с Андерсом Бессебергом и с учетом надвигающегося конгресса, если произойдет некая информация, то она будет непосредственно перед важным мероприятием. Так оно и случилось», — заявил Губерниев.

По информации СМИ, под подозрение попали Евгений Устюгов, Александр Печенкин, Александр Чернышов и Светлана Слепцова.

Ранее сообщалось, что российских биатлонистов подозревают на основании данных Григория Родченкова.