Суд Алма-Аты признал матчи с участием украинских теннисистов договорными

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Городской суд города Алма-Ата разрешил букмекерам не выплачивать игрокам ставки по некоторым матчам украинских теннисистов Александра Долгополова и Катерины Бондаренко, сообщает Time.kz.

Под подозрение попали два поединка, которые состоялись 20 августа 2017 года. В этот день Долгополов проиграл португальцу Тьягу Монтейру со счетом 3:6, 3:6, а Бондаренко уступила Ане Богдан из Румынии со счетом 2:6, 2:6.

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Некоторые букмекерские конторы заподозрили, что матчи носили договорной характер. Внутренние правила букмекерских компаний гласят, что если есть подозрение в договорном матче, то они имеет право не выплачивать выигрыш.

«Любые подозрения по поводу договорных матчей мы рассматриваем лишь в том случае, если нам поступает информация от TIU. В данном случае таковой не было – прошел год, а TIU никаких претензий не предъявила. Значит, не нашли ничего криминального. И что удивительного в поражении Долгополова от Монтейру? Он ему и раньше проигрывал. Не подходит стиль игры». — заявил пресс-секретарь Федерации тенниса Украины (ФТУ) Юрий Сосновский.

Ранее экс-теннисист Айзек Фрост признался в организации договорного матча и сбыте наркотиков.