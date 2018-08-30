Суд Алма-Аты признал матчи с участием украинских теннисистов договорными
Городской суд города Алма-Ата разрешил букмекерам не выплачивать игрокам ставки по некоторым матчам украинских теннисистов Александра Долгополова и Катерины Бондаренко, сообщает Time.kz.
Под подозрение попали два поединка, которые состоялись 20 августа 2017 года. В этот день Долгополов проиграл португальцу Тьягу Монтейру со счетом 3:6, 3:6, а Бондаренко уступила Ане Богдан из Румынии со счетом 2:6, 2:6.
Некоторые букмекерские конторы заподозрили, что матчи носили договорной характер. Внутренние правила букмекерских компаний гласят, что если есть подозрение в договорном матче, то они имеет право не выплачивать выигрыш.
«Любые подозрения по поводу договорных матчей мы рассматриваем лишь в том случае, если нам поступает информация от TIU. В данном случае таковой не было – прошел год, а TIU никаких претензий не предъявила. Значит, не нашли ничего криминального. И что удивительного в поражении Долгополова от Монтейру? Он ему и раньше проигрывал. Не подходит стиль игры». — заявил пресс-секретарь Федерации тенниса Украины (ФТУ) Юрий Сосновский.
Ранее экс-теннисист Айзек Фрост признался в организации договорного матча и сбыте наркотиков.