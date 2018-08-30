Серена Уильямс сыграет с сестрой в третьем круге US Open

Американская теннисистка Серена Уильямс вышла в третий круг US Open, сообщает «Советский спорт».

В матче второго круга соревнований экс-первая ракетка мира встречалась с немкой Кариной Виттефт, над которой одержал победу в двух сетах со счетом 6:2, 6:2. Спортсменки провели на корте 1 час 8 минут.

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За выход в следующий раунд 23-кратная победительница турниров «Большого шлема» поспорит со своей родной сестрой Винус Уильямс, которая ранее одолела итальянку Камилу Джорджи.

Ранее сообщалось, что Екатерина Макарова вышла в третий круг US Open.

Теннис. US Open. 2-й круг

Серена Уильямс (США) — Карина Виттефт (Германия) — 6:2, 6:2