Серена Уильямс сыграет с сестрой в третьем круге US Open
Американская теннисистка Серена Уильямс вышла в третий круг US Open, сообщает «Советский спорт».
В матче второго круга соревнований экс-первая ракетка мира встречалась с немкой Кариной Виттефт, над которой одержал победу в двух сетах со счетом 6:2, 6:2. Спортсменки провели на корте 1 час 8 минут.
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За выход в следующий раунд 23-кратная победительница турниров «Большого шлема» поспорит со своей родной сестрой Винус Уильямс, которая ранее одолела итальянку Камилу Джорджи.
Ранее сообщалось, что Екатерина Макарова вышла в третий круг US Open.
Теннис. US Open. 2-й круг
Серена Уильямс (США) — Карина Виттефт (Германия) — 6:2, 6:2