Заболевший раком хоккеист рассказал о прогнозах на излечение

Защитник «Сибири» Самвел Мнацян, у которого была обнаружена онкология, рассказал о процессе лечения, передает «СЭ».

«Пока идет курс химиотерапии. В октябре будет повторное обследование, а потом уже последуют какие-то шаги – врачи решат, делать ли мне операцию или что-нибудь еще. Доктора говорят, что мой случай нетипичный, поэтому не знают, как будет дальше развиваться ситуация. Организм у меня молодой, нахожусь в нормальной физической форме. Врачи верят в хорошее», — сказал хоккеист.

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Во время предсезонного сбора игрок почувствовал боли в спине. Обследование обнаружило у 28-летнего Мнацяна злокачественную опухоль, которая возникла в результате удара.

Ранее сообщалось, что профсоюз КХЛ пожертвовал на лечение Мнацяна более 1 млн рублей.