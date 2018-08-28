Ответный матч «Зенита» и «Мольде» рассудит испанская бригада арбитров

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Испанская бригада арбитров во главе с Карлосом дель Серро будет работать на ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы по футболу между норвежским «Мольде» и санкт-петербургским «Зенитом», пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Ответный матч пройдет 30 августа на стадионе «Акер» в Мольде. Победитель этой пары выйдет в групповой этап Лиги Европы. Ассистентами дель Серро будут Роберто Алонсо и Абраам Альварес. Четвертым рефери на игру назначен Хуан Мартинес.

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Первый матч прошел в Санкт-Петербурге и завершился победой сине-бело-голубых со счетом 3:1.

Ранее «Зенит» победил «Уфу» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 2:0.