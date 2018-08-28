Президент «Анжи» назвал общую сумму долга махачкалинского клуба

<img src="//img.gazeta.ru/files3/577/11925577/RIAN_5618122.HR-pic905-895x505-55528.jpg">

Президент махачкалинского «Анжи» Осман Кадиев рассказал о причине возникновения у клуба финансовых трудностей, а также назвал общий долг дагестанского клуба, сообщает «Советский спорт».

«Когда мы принимали решение вернуться в Премьер-Лигу, у нас таких серьезных финансовых проблем не было. Долги были – где-то 13-15 млн, но это в пределах того, что можно восполнить. Других проблем не было. Остальное начало накапливаться, как снежный ком, пошло друг за другом. Это связано с тем, что у меня закрыли счета в Америке, Сулейман Амбусаидович не смог помочь. Начались проблемы.

Реклама

Перед ребятами с прошлого сезона долги есть, но не такие уж огромные. На данный момент общий долг «Анжи» – примерно 260 млн рублей. Это зарплаты, налоги, контрагенты, незначительные задолженности перед некоторыми клубами. В основном, конечно, это зарплаты», — признался Кадиев в эфире «России24».

Ранее главный тренер «Анжи» Магомед Адиев заявил, что несмотря на финансовые сложности, клуб является конкурентноспособной командой.