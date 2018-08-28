Усик может потерять все пояса в ноябре

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Менеджер украинского боксера Александра Усика Александр Красюк объявил о следующем бое своего бойца, сообщает Sport24.

«К сожалению, моя британская виза закончилась, а новая будет сделана только в начале сентября. Понимая, что работы у каждого из нас много, мы решили встретиться там, куда сможем максимально быстро добраться. Мне — два часа на самолете. Эдди — два часа на экспрессе. Мы определили место встречи, которое удобно и ему, и мне, — Париж.

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Договорились, что Усик будет боксировать с Тони Белью 10 ноября в Лондоне. И на кону боя будут все четыре чемпионских пояса Александра. Оба боксера хотят этого поединка. Это и есть главное, что позволяет уже нам спокойно и целенаправленно работать над организацией этого боя», — заявил менеджер.

После победы над россиянином Муратом Гассиевым, Усик стал обладателем поясов Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской организации (WBO), став абсолютным чемпионом мира.

Ранее Усик заявил, что не собирается менять гражданство.