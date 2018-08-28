Легендарный бразильский форвард покупает испанский клуб

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Легендарный нападающий Роналдо завершает покупку испанского клуба «Реал Вальядолид», сообщает «Советский спорт».

По информации Cadena SER, сумма сделки составит €30 млн. Бразильский футболист станет главным акционером и президентом «Вальядолида».

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Как информирует источник, сделка будет завершена в течение двух или трех недель. Таким образом клуб сможет погасить свой долг в €25 млн.

По итогам сезона-2017/18 «Вальядолид» пробился в испанскую Примеру. В первом туре чемпионата команда сыграла вничью с «Жироной» (0:0) в гостях, а во втором туре уступила на своем поле «Барселоне» (0:1).

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