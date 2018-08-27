На могиле комментатора Сергея Гимаева открыли памятник

На могиле заслуженного тренера России по хоккею и спортивного комментатора Сергея Гимаева открыли памятник, сообщает «СЭ».

На памятник, который находится на Новолужинском кладбище в Химках, нанесен текст: «Заслуженный мастер спорта. Заслуженный тренер России. Комментатор».

Реклама

Сергей Гимаев скончался на 63-м году жизни в марте 2017 года. Причиной смерти восьмикратного чемпиона СССР стал сердечный приступ.

Ранее сообщалось, что реликвии Гимаева выставлены в пресс-центре «ВТБ Ледового дворца».