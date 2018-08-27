Украинские спортсмены отказались ехать в Россию на ЧМ по прыжкам на батуте

Спортсмены из Украины не приедут в Россию для участия в чемпионате мира по прыжкам на батуте, сообщает ТАСС.

Как рассказал президент Федерации прыжков на батуте России Николай Макаров, Украина не заявила своих спортсменов для участия в соревнованиях.

«Украинские спортсмены, к сожалению, не приедут. Я слышал, они хотели, чтобы у них один спортсмен выступил на первенстве мира, но нам пришли последние точные заявки, и в строке напротив Украины стоит ноль», — сказал он.

Реклама

Чемпионат мира и первенство мира среди различных возрастных групп по прыжкам на батуте пройдут с 3 по 19 ноября в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что украинский футболист признался в уважении гимна и флага России‍.