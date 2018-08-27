Серена Уильямс рассказала об «огне в животе» после рождения ребенка

Американская теннисистка Серена Уильямс рассказала, как поменялась после рождения ребенка, передает «Советский спорт».

Экс-первая ракетка мира отметила свое удивлением тем фактом, что ее считают фаворитом US Open.

«Я чувствую, что все по-другому, я живу другой жизнью, играю на US Open как мама. Во всяком случае, после того, как я стала мамой у меня больше огня в животе. Это очень трудно описать: думала, что после рождения ребенка я буду более расслабленной. Кажется, я уже говорила это раньше, но это не так.

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Я работаю также усердно, если не усерднее. Я чувствую, что воспринимаю все также серьезно, если не еще серьезнее. Это действительно удивительно для меня. То, что я буду фаворитом почти через год после рождения ребенка, довольно интересно», — приводит слова спортсменки пресс-служба WTA.

US Open стартует 27 августа в Нью-Йорке.

Ранее сообщалось, что Серену Уильямс не расстроил запрет на наряд кошки из Ваканды.