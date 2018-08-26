Экс-футболиста сборной Англии арестовали за сексуальные домогательства

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Британская полиция арестовала экс-футболиста сборной Англии Пола Гаскойна из-за подозрений в сексуальных домогательствах, сообщает «Советский спорт».

По информации интернет-портала Sky News, 51-летнего Гаскойна задержала транспортная полиция после жалобы женщины, которая утверждала, что англичанин совершил действия сексуального характера в ее отношении в поезде, который следовал из города Йорк.

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После разбирательств Гаскойн был освобожден до выяснения полицией обстоятельств произошедшего.

В СМИ регулярно появляется информация об алкогольной зависимости Гаскойна. В конце декабря 2016 года он был госпитализирован после драки. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, Гаскойн нарушал общественный порядок и выкрикивал расистские лозунги.

Ранее немецкий велогонщик Ян Ульрих задержан полицией за нападение на проститутку в одном из отелей Франкфурта.