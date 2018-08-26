Защитник «Эвертона» Кин получил перелом черепа

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Футболист английского «Эвертона» Майкл Кин получил серьезную травму головы в матче третьего тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Борнмута», сообщает «Советский спорт».

По информации издания The Mirror, Кин получил травму головы после столкновения с одноклубником Идриссой Гуйе, покинул поле на носилках и срочно был госпитализирован. У Кина диагностирован перелом черепа.

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Отмечается, что 25-летний англичанин уже выписан из больницы, на его восстановление потребуется порядка месяца.

Матч между «Эвертоном» и «Борнмутом» завершился вничью 2:2. Кин стал автором второго гола своей команды в ворота соперников.

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