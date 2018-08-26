Попавший в аварию пилот IndyCar стал самостоятельно дышать и разговаривать
Канадский пилот команды Schmidt Peterson Motorsports Роберт Уикенс, который попал в аварию во время гонки серии IndyCar, начал самостоятельно дышать и разговаривать, сообщает официальный твиттер команды.
«Впервые после аварии Уикенс дышит без медицинской помощи и начал общаться со своей семьей», — написано в сообщении.
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20 августа Уикенс был госпитализирован после аварии во время заезда в Поконо. Он успешно перенес операцию на позвоночнике.
Ранее сообщалось, что после аварии на IndyCar пилота госпитализировали на вертолете.
We are pleased to provide an update on Robert Wickens:#GetWellWickens ❤️�� pic.twitter.com/KmxLQNZ5KU— Schmidt Peterson (@SPMIndyCar) 25 августа 2018 г.