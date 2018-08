Попавший в аварию пилот IndyCar стал самостоятельно дышать и разговаривать

Канадский пилот команды Schmidt Peterson Motorsports Роберт Уикенс, который попал в аварию во время гонки серии IndyCar, начал самостоятельно дышать и разговаривать, сообщает официальный твиттер команды.

«Впервые после аварии Уикенс дышит без медицинской помощи и начал общаться со своей семьей», — написано в сообщении.

20 августа Уикенс был госпитализирован после аварии во время заезда в Поконо. Он успешно перенес операцию на позвоночнике.

Ранее сообщалось, что после аварии на IndyCar пилота госпитализировали на вертолете.

We are pleased to provide an update on Robert Wickens:#GetWellWickens ❤️ pic.twitter.com/KmxLQNZ5KU