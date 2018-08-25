Чемпион мира по футболу реформирует Кубок Дэвиса

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Чемпион мира по футболу в составе сборной Испании Жерар Пике проведет реформу Кубка Дэвиса, который является старейшим теннисным турниром, сообщает Le Figaro.

Изначально о предполагаемой реформе объявили после того, как Международная федерация тенниса (ITF) заключила контракт с фирмой, которой владеет Пике, на $3 млрд. Уже на Генеральной ассамблее (ITF) в Орландо было принято решение об изменении формата старейшего теннисного турнира.

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Суть предложения заключалась в том, чтобы заменить нынешний формат с домашними и гостевыми встречами на единый турнир, который объединял бы сильнейшие команды мира в одном месте в конце сезона.

Ранее сообщалось, что Серена Уильямс не будет завершать карьеру после US Open.