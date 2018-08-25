Бекхэм может быть оштрафован и лишен водительских прав
Бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм может лишиться водительских прав, сообщает Daily Mail.
Его обвиняют в превышении скорости. Полицейские Лондона зафиксировали передвижение Бекхэма со скоростью 95 км/ч при разрешенных 65 км/ч. Экс-футболист свою вину отрицает.
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Слушания по данному делу намечены на 28 августа. В случае признания вины спортсмена его лишат водительских прав, а также заставят выплатить крупный штраф.
Ранее сообщалось, что Бекхэм получит награду президента УЕФА.