ESPN: аргентинский баскетболист Джинобили может завершить карьеру в этом году
Атакующий защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Сперс» Ману Джинобили еще не знает, продолжит ли он профессиональную карьеру, передает «Советский спорт».
По информации ESPN, в клубе хотят, чтобы Джинобили отыграл еще один сезон. Сам аргентинец примет решение после встречи с главным тренером «Сан-Антонио» Грегом Поповичем.
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В этом году Джинобили исполнился 41 год.
В составе клуба «Сперс», за который Джинобили выступает с 2002 года, аргентинец четырежды становился чемпионом НБА. В его активе также золотая медаль Олимпиады 2004 года.
Ранее сообщалось, что «Лос-Анджелес Клипперс» попытаются подписать баскетболиста Кавая Леонарда.