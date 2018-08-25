ESPN: аргентинский баскетболист Джинобили может завершить карьеру в этом году

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Атакующий защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Сперс» Ману Джинобили еще не знает, продолжит ли он профессиональную карьеру, передает «Советский спорт».

По информации ESPN, в клубе хотят, чтобы Джинобили отыграл еще один сезон. Сам аргентинец примет решение после встречи с главным тренером «Сан-Антонио» Грегом Поповичем.

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В этом году Джинобили исполнился 41 год.

В составе клуба «Сперс», за который Джинобили выступает с 2002 года, аргентинец четырежды становился чемпионом НБА. В его активе также золотая медаль Олимпиады 2004 года.

Ранее сообщалось, что «Лос-Анджелес Клипперс» попытаются подписать баскетболиста Кавая Леонарда.