На товарищеский матч Россия — Чехия продано 40 тысяч билетов
На товарищеский матч между сборными России и Чехии по футболу продано порядка 40 тысяч билетов, сообщает ТАСС.
Об этом было объявлено пресс-службой национальной команды.
«На контрольный матч Россия — Чехия продано более 40 тысяч билетов. Спасибо, что вы с нами, ждем каждого из вас на стадионе!» — говорится в сообщении.
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Игра состоится 10 сентября в Ростове-на-Дону.
Ранее сообщалось, что билеты на матч Россия — Чехия стоят от 500 рублей.
На контрольный матч Россия - Чехия, который пройдет 10 сентября в Ростове-на-Дону, продано более 40 тысяч билетов������— Сборная России (@TeamRussia) 24 августа 2018 г.
Спасибо, что вы с нами, ждем каждого из вас на стадионе! pic.twitter.com/nSg1NvrMUL