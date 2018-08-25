На товарищеский матч Россия — Чехия продано 40 тысяч билетов

На товарищеский матч между сборными России и Чехии по футболу продано порядка 40 тысяч билетов, сообщает ТАСС.

Об этом было объявлено пресс-службой национальной команды.

«На контрольный матч Россия — Чехия продано более 40 тысяч билетов. Спасибо, что вы с нами, ждем каждого из вас на стадионе!» — говорится в сообщении.

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Игра состоится 10 сентября в Ростове-на-Дону.

Ранее сообщалось, что билеты на матч Россия — Чехия стоят от 500 рублей.