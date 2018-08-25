Наркоторговцы по ошибке убили 16-летнего футболиста

Мексиканский футболист Кристиан Эрнандес и его семья подверглись нападению со стороны представителей наркомафии, сообщает «Советский спорт».

Как информирует Breitbart, преступники атаковали семью игрока на границе Мексики и США. Группа вооруженных боевиков открыла огонь по машине футболиста. В результате нападения Эрнандес и его мать Фабиола погибли, а отец и сестра смогли спастись.

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По мнению правоохранительных органов, изначально бандиты собирались совершить нападение на другой автомобиль и просто перепутали жертву.

16-летний Эрнандес выступал за команду «Реал Сан Косме». Федерация футбола Мексики уже выразила соболезнования по поводу трагедии.

Ранее сообщалось, что удар током убил девятилетнюю дочь экс-вратаря «Краснодара» и «Рубина».