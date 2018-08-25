Экс-игрок сборной России рискует остаться без клуба

Покинувший «Ростов» на правах свободного агента защитник Евгений Макеев не стал комментировать свое будущее, передает «СЭ».

«Пока ничего сказать не могу. Будут новости – тогда прокомментирую. Где продолжу карьеру? Не знаю, ответить на ваш вопрос сейчас не могу», — сказал футболист.

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29-летний бывший игрок московского «Спартака» и сборной России выступал за донской клуб с 2017 года. В минувшем сезоне он провел 18 матчей.

Ранее сообщалось, что экс-игрок сборной России забил впервые за два года.