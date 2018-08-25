Экс-игрок сборной России рискует остаться без клуба

Евгений Макеев настроился на чемпионство РИА Новости

Покинувший «Ростов» на правах свободного агента защитник Евгений Макеев не стал комментировать свое будущее, передает «СЭ».

«Пока ничего сказать не могу. Будут новости – тогда прокомментирую. Где продолжу карьеру? Не знаю, ответить на ваш вопрос сейчас не могу», — сказал футболист.

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29-летний бывший игрок московского «Спартака» и сборной России выступал за донской клуб с 2017 года. В минувшем сезоне он провел 18 матчей.

Ранее сообщалось, что экс-игрок сборной России забил впервые за два года.