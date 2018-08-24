Легенда баскетбола из-за травмы пытался покончить жизнь самоубийством

Прославленный американский баскетболист Билл Уолтон в свое время пытался покончить жизнь самоубийством из-за серьезных болей в спине, сообщает «Советский спорт».

Сын Уолтона Люк, являющийся главным тренером «Лос-Анджелес Лейкерс», заявил, что был потрясен откровениями отца в собственной биографии.

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«Я был поражен. Я звонил своим братьям и спрашивал у них, могут ли они в это поверить. Я никогда не замечал в нём этого. Думаю, что как отец ты всегда хочешь защитить детей, но дети также хотели бы знать, что их любимый человек нуждается в поддержке. Но он никогда не подавал виду.

Я спрашивал у него, почему он ничего нам не говорил. Наверное, это просто другое поколение. Они не выражают свои чувства так, как это делаем мы», — приводит слова Люка Уолтона Clutch Points.

65-летний Билл Уолтон в 1996 году был включен в число 50 лучших игроков за всю историю ассоциации.

Ранее сообщалось, что экс-чемпион UFC признался в попытке самоубийства.