Возможный новичок ЦСКА оформляет российскую визу
Полузащитник варшавской «Легии» и молодежной сборной Польши Себастьян Шиманьски начал оформление российской визы, сообщает «Советский спорт».
«Шиманьски оформляет российскую визу. Велика вероятность того, что это связано с его трансфером в ЦСКА», — написал польский журналист Себастьян Витковски в твиттере.
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Шиманьски является воспитанником «Легии». В сезоне-2017/18 19-летний футболист принял участие в 21 матче чемпионата Польши, забив четыре мяча.
Ранее сообщалось, что ЦСКА предложил €7 млн за хавбека «Легии».