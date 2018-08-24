Чемпион мира по тяжелой атлетике отстранен на восемь лет за допинг

Тяжелоатлет из Казахстана Владимир Седов дисквалифицирован на восемь лет за употребление запрещенных препаратов, сообщает «Советский спорт».

Как передает официальный сайт Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), в допинг-пробах спортсмена найден анаболический стероид станозолол. Дисквалификация штангиста отсчитывается с 1 августа 2016 года.

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Седов является чемпионом мира 2009 года. Также он становился обладателем серебряной и бронзовой наград мирового первенства. На Олимпийских играх 2008 года в Пекине тяжелоатлет из Казахстана занял четвертое место.

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