На дерби «Спартак» — «Динамо» ожидается аншлаг

На московском дерби между «Спартаком» и «Динамо» в рамках пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ожидается аншлаг, сообщает Sport24.

По информации с официального сайта красно-белых все билеты на старейшее дерби распроданы.

Встреча пройдет на стадионе «Открытие Арена», вместимость которого составляет 45 360 человек.

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На сайте «Спартака» также есть информация, то для владельцев абонементов и карт лояльности были выделены приоритетные этапы покупки. Остальные билеты были в свободной онлайн-продаже.

Ранее сообщалось, что вратарю «Спартака» Максименко мешает повышенное внимание прессы.