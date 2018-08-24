Ветеран «Спартака» Парамонов скончался в возрасте 93 лет

Прославленный ветеран «Спартака» Алексей Парамонов скончался на 94-м году жизни, сообщает ТАСС.

Об этом проинформировал его близкий друг Михаил Захаров.

«Алексей Парамонов скончался, сегодня родственники приедут в больницу и определятся с датой похорон», — сообщил он.

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Здоровье Парамонова ухудшилось около двух недель назад, у него отказали ноги, он стал плохо видеть и тяжело дышать. 18 августа олимпийского чемпион Мельбурна-1956 был доставлен в реанимацию, где врачи боролись за его жизнь.

В футболке «Спартака» Парамонов провел 264 матча и забил 63 мяча. В составе красно-белых он выступал с 1947 по 1959 год.

Ранее боксер Браун скончалась после пропущенного на тренировке удара.