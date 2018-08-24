Защитник «Реала»: жизнь продолжается и без Зидана и Роналду
Защитник «Реала» Начо заявил, что жизнь после ухода главного тренера команды Зинедина Зидана и нападающего Криштиану Роналду продолжается, передает «Советский спорт».
Защитник мадридского клуба считает, что, несмотря на потери, команда должна развиваться и соперничать с остальными клубами.
Реклама
«Зидан и Роналду были очень важными личностями для «Реала», однако мы усилимся и продолжим бороться.
Мы верим в свои силы. Очевидно, что Зидан и Роналду были весьма важны для «Реала» в последние несколько лет, однако жизнь продолжается и без них. Мы должны развивать собственные сильные стороны и продолжать соперничать», — приводит слова футболиста Goal.
Ранее в «Барселоне» усомнились в честности побед «Реала» в Лиге чемпионов.