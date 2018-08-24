Защитник «Реала»: жизнь продолжается и без Зидана и Роналду

Защитник «Реала» Начо заявил, что жизнь после ухода главного тренера команды Зинедина Зидана и нападающего Криштиану Роналду продолжается, передает «Советский спорт».

Защитник мадридского клуба считает, что, несмотря на потери, команда должна развиваться и соперничать с остальными клубами.

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«Зидан и Роналду были очень важными личностями для «Реала», однако мы усилимся и продолжим бороться.

Мы верим в свои силы. Очевидно, что Зидан и Роналду были весьма важны для «Реала» в последние несколько лет, однако жизнь продолжается и без них. Мы должны развивать собственные сильные стороны и продолжать соперничать», — приводит слова футболиста Goal.

Ранее в «Барселоне» усомнились в честности побед «Реала» в Лиге чемпионов.