Отстранение российских лыжниц оставили в силе

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Международная федерация лыжного спорта (FIS) оставило в силе временное отстранение 11-ти российских спортсменов, в том числе лыжниц Юлии Чекалевой, Юлии Ивановой и Анастасии Доценко, сообщает «Советский спорт».

Организация будет действовать только в случае получения мотивировочной части февральских решений Спортивного арбитражного суда (CAS) по их допинговым делам.

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«Мотивировочные решения CAS пока есть не по всем спортсменам. CAS вынес решение, но не все его мотивировочные части были опубликованы. Как только мы их получим, FIS приступит к рассмотрению упомянутых дел», — заявила координатор FIS по антидопинговым вопросам Сара Фуссек.

Ранее олимпийская чемпионка 2006 года и депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала планы Министерства спорта России об ужесточении мер по борьбе с нарушением антидопинговых правил.