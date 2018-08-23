На товарищеском матче России и Чехии ожидается аншлаг

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Министр по физической культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян заявил, что на товарищеский матч сборных России и Чехии проданы почти все билеты, передает ТАСС.

«Ожидается аншлаг. За неделю практически все билеты уже продали», — заявил министр.

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Встреча пройдет на стадионе «Ростов Арена», где этим летом проходили матчи чемпионата мира по футболу.

Национальные команды встречались до этого в 2016 году. Тогда российская сборной уступила Чехии со счетом 1:2.



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