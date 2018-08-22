Кафельников претендует на попадание в Международный зал теннисной славы

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Вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников может быть включен в Международный зал теннисной славы в Ньюпорте, пишет ТАСС.

Кроме того, в список кандидатов на включение вошли швед Йонас Бьоркман, испанец Серхи Бругера, серб Горан Иванишевич, испанка Кончита Мартинес, австриец Томас Мустер, китаянка Ли На и француженка Мэри Пирс.

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О включении в Зал славы будет объявлено в январе 2019 года. Впервые в истории в голосовании будут участвовать и обычные болельщики, также свой выбор сделают члены Зала славы, журналисты и историки тенниса.

Болельщики смогут проголосовать с 27 августа по 7 октября на сайте vote.tennisfame.com.

44-летний Кафельников является триумфатором Открытого чемпионата Франции 1996 года в одиночном разряде, в 1996, 1997, 2002 годах россиянин побеждал в Париже в парном разряде. Он стал первым российским теннисистом, выигравшим турнир серии Большого шлема в одиночном разряде. Кафельников является последним игроком, который побеждал на одном турнире серии Большого шлема в одиночном и парном разрядах.На протяжении шести недель (3 мая - 13 июня 1999 года) россиянин был первой ракеткой мира.

Единственным россиянином, включенным в Зал, является Марат Сафин.