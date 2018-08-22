Биатлонист сделал выбор между Россией и Молдавией

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Тренер Валерий Храмоножкин заявил, что трехкратный чемпион Европы 2015 Алексей Слепов мог сменить спортивное гражданство.

«Все началось весной. Тогда Алексей был восьмым в рейтинге Союза биатлонистов России (СБР) и, согласно заверениям нового президента организации, должен был попадать в основной состав сборной. Однако шли дни, а Слепова в списках так и не появлялось», — цитирует Храмоножкина ТАСС.

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«Тогда ему начали звонить из Молдавии, Белоруссии, поскольку там видели, что не самый последний спортсмен уже не первый год не попадает в состав, что ему не дают шанса проявить себя в Кубке мира. В итоге он решил съездить туда, пропустил сбор команды. Однако вернувшись, понял, что делать там ему больше нечего», — добавил специалист.

Тренер добавил, что одной из причин, по которой Слепов остался в России, является заверение нового главного тренера национальной команды Анатолия Хованцева, что отбор на предстоящие этапы Кубка мира будет честным и прозрачным.

Россиянка Екатерина Шумилова в минувшие выходные выступила на соревнованиях по летнему биатлону в Польше, представляя Молдавию.

Ранее тренер биатлонистки Андрей Русских заявил, что его подопечная завершила выступления под российским флагом еще в мае.