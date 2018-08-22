«Зенит» и сборная России поздравили Дзюбу с юбилеем

«Зенит» и сборная России по футболу адресовали поздравления с днем рождения нападающему Артему Дзюбе, сообщает «Советский спорт».

22 августа форвард празднует юбилей — ему исполнилось 30 лет.

В честь этого события сине-бело-голубые в своем твиттере опубликовали фотографию игрока, на которой красуется текст поздравления.

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Также поздравила игрока пресс-служба сборной России.

«Поздравляем форварда команды Артема Дзюбу с юбилеем! Желаем Артему и дальше радовать всех нас забитыми голами и искренними, неподдельными эмоциями!» — гласит запись национальной команды в твиттере.

В минувшем сезоне форвард провел пять матчей, в которых забил пять мячей.

Ранее сообщалось, что комментатор Василий Уткин сравнил успешный отрезок в карьере Дзюбы с анекдотом.