«Зенит» и сборная России поздравили Дзюбу с юбилеем
«Зенит» и сборная России по футболу адресовали поздравления с днем рождения нападающему Артему Дзюбе, сообщает «Советский спорт».
22 августа форвард празднует юбилей — ему исполнилось 30 лет.
В честь этого события сине-бело-голубые в своем твиттере опубликовали фотографию игрока, на которой красуется текст поздравления.
Также поздравила игрока пресс-служба сборной России.
«Поздравляем форварда команды Артема Дзюбу с юбилеем! Желаем Артему и дальше радовать всех нас забитыми голами и искренними, неподдельными эмоциями!» — гласит запись национальной команды в твиттере.
В минувшем сезоне форвард провел пять матчей, в которых забил пять мячей.
Ранее сообщалось, что комментатор Василий Уткин сравнил успешный отрезок в карьере Дзюбы с анекдотом.
С юбилеем, Артем! #Дзюбе30 pic.twitter.com/ZMXqevwlhs— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 22 августа 2018 г.