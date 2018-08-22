Хавбек «Спартака» Самедов ответил на критику по поводу получения ЗМС

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Полузащитник «Спартака» Александр Самедов ответил на критику Екатерины Гамовой по поводу присвоения футболистам сборной России званий заслуженных мастеров спорта (ЗМС) за выход в четвертьфинал чемпионата мира 2018 года, передает «Спорт-Экспресс».

28 июля все 23 игрока, которые входили в заявку российской команды на мундиаль, получили звания ЗМС. Многие именитые спортсмены были возмущены этим фактом.

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«Мне очень приятно. Получить звание ЗМС — большая честь. Достойны ли мы? Не могу сказать. Я очень уважаю людей, которые высказались на эту тему, и не хотел бы развивать дискуссию. Но в футбол на высоком уровне играют многие страны. В волейболе таких, наверное, поменьше.

Сколько там топовых национальных команд? Я насчитал 7-8 максимум. В футболе путь к наградам длиннее. Да, действительно, мы не стали чемпионами мира или олимпийскими чемпионами, как волейболисты, но ситуации в наших видах немного разные. Рассуждать, заслужили мы звание ЗМС или нет, не в моей компетенции», — заявил хавбек.

Ранее Самедов отреагировал на слова об унижении «Спартака» в Лиге чемпионов.