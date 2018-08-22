Хавбек «Спартака» Самедов ответил на критику по поводу получения ЗМС
Полузащитник «Спартака» Александр Самедов ответил на критику Екатерины Гамовой по поводу присвоения футболистам сборной России званий заслуженных мастеров спорта (ЗМС) за выход в четвертьфинал чемпионата мира 2018 года, передает «Спорт-Экспресс».
28 июля все 23 игрока, которые входили в заявку российской команды на мундиаль, получили звания ЗМС. Многие именитые спортсмены были возмущены этим фактом.
«Мне очень приятно. Получить звание ЗМС — большая честь. Достойны ли мы? Не могу сказать. Я очень уважаю людей, которые высказались на эту тему, и не хотел бы развивать дискуссию. Но в футбол на высоком уровне играют многие страны. В волейболе таких, наверное, поменьше.
Сколько там топовых национальных команд? Я насчитал 7-8 максимум. В футболе путь к наградам длиннее. Да, действительно, мы не стали чемпионами мира или олимпийскими чемпионами, как волейболисты, но ситуации в наших видах немного разные. Рассуждать, заслужили мы звание ЗМС или нет, не в моей компетенции», — заявил хавбек.
Ранее Самедов отреагировал на слова об унижении «Спартака» в Лиге чемпионов.