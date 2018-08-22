Шарапова попала в десятку самых высокооплачиваемых спортсменок года

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Российская теннисистка Мария Шарапова вернулась в рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок мира по версии журнала Forbes, сообщает ТАСС.

Российская спортсменка не вошла в список в 2017 году впервые с 2005, а в 2018 году заняла пятую строчку, заработав $10,5 млн.

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В топ-10 попали сразу восемь представительниц тенниса. Первое место в рейтинге сохранила американская теннисистка Серена Уильямс, которая заработала $18,1 млн за текущий год. На втором месте датчанка Каролин Возняцки ($13 млн), на третьем - американка Слоан Стивенс ($11,2 млн), на четвертом - испанка Гарбинье Мугуруса ($11 млн).

Ранее сообщалось, что Шарапова и сестры Уильямс не сыграют на турнире в Ухани.