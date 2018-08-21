Японские баскетболисты отпраздновали победу с проститутками и были отчислены
Баскетболисты сборной Японии отпраздновали победу над сборной Катара в рамках Азиатских игр — 2018 в компании проституток и были отчислены из команды, сообщает «Советский спорт».
По информации Independent, глава японской делегации Ясухиро Ямасита заявил, что спортсменов видели вместе с проститутками в Джакарте. Игроков было легко узнать, так как они были одеты в форму национальной команды.
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В итоге, четверо баскетбоилстов лишились места в сборной и отправились в Японию за свой счет.
Ранее победителя «Тур де Франс» задержали за нападение на проститутку.