Японские баскетболисты отпраздновали победу с проститутками и были отчислены

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Баскетболисты сборной Японии отпраздновали победу над сборной Катара в рамках Азиатских игр — 2018 в компании проституток и были отчислены из команды, сообщает «Советский спорт».

По информации Independent, глава японской делегации Ясухиро Ямасита заявил, что спортсменов видели вместе с проститутками в Джакарте. Игроков было легко узнать, так как они были одеты в форму национальной команды.

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В итоге, четверо баскетбоилстов лишились места в сборной и отправились в Японию за свой счет.

Ранее победителя «Тур де Франс» задержали за нападение на проститутку.