Орлов связал неудачный старт «Локомотива» с чемпионством в прошлом сезоне

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Известный комментатор Геннадий Орлов рассказал, почему «Локомотив», который в прошлом сезоне выиграл Российскую премьер-лигу (РПЛ), неудачно начал новый сезон, передает «Российская газета».

«Это психология. После чемпионства всегда очень трудно. Каждый соперник теперь настраивается на чемпиона. Для спортсменов это особый раздражитель. «Локомотиву» нужно быть готовым к такому раскладу.

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«Локо», в принципе, неплохо укрепился, вот только больше возрастными игроками. Но, конечно, каждый тренер ищет сочетания опыта и молодости.

Юрий Палыч очень опытный, мне нравится его работа. Хочу сказать, что сейчас он современен, как никто другой. Не надо смотреть на возраст. Глаза у него горят», — поделился Орлов.

Ранее экс-защитник «Локомотива» назвал «тяжелым» матч с «Крыльями Советов».