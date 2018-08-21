Смолов не согласился со званием «бог футбола»
Нападающий сборной России и московского «Локомотива» Федор Смолов провел встречу с болельщиками в рамках автограф-сессии, сообщает Sport24.
«Можно ли меня встретить в метро, так как лишили водительских прав? Я думаю, что да, но пока в августе мало машин, буду ездить на такси.
Допускаю, что за автографами пришли и те, кто писал гадости после незабитого пенальти на чемпионате мира. Не стал бы им ничего говорить.
В начале автограф-сессии дети кричали «Смолов — бог футбола»? Приятно конечно, с одной стороны, с другой забавно. Не считаю себя богом», — заявил футболист.
На чемпионате мира в России нападающий не смог отличиться ни разу. Этим летом Смолов перешел в московский «Локомотив» из «Краснодара».
Ранее сообщалось, что Смолов надеется попробовать свои силы в Европе.