Смолов не согласился со званием «бог футбола»

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Нападающий сборной России и московского «Локомотива» Федор Смолов провел встречу с болельщиками в рамках автограф-сессии, сообщает Sport24.

«Можно ли меня встретить в метро, так как лишили водительских прав? Я думаю, что да, но пока в августе мало машин, буду ездить на такси.

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Допускаю, что за автографами пришли и те, кто писал гадости после незабитого пенальти на чемпионате мира. Не стал бы им ничего говорить.

В начале автограф-сессии дети кричали «Смолов — бог футбола»? Приятно конечно, с одной стороны, с другой забавно. Не считаю себя богом», — заявил футболист.

На чемпионате мира в России нападающий не смог отличиться ни разу. Этим летом Смолов перешел в московский «Локомотив» из «Краснодара».

Ранее сообщалось, что Смолов надеется попробовать свои силы в Европе.