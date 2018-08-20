ЦСКА может купить еще нескольких игроков этим летом

Известный журналист Нобель Арустамян поделился мнением о летней трансферной кампании московского ЦСКА, передает «Советский спорт».

Этим летом армейцы приобрели шесть игроков, однако, по мнению журналиста, до конца трансферного окна команду могут пополнить еще несколько новичков.

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«Состав ЦСКА еще не сформирован до конца. Понятно, что Никола Влашич — это усиление. Его хотели купить, но «Эвертон» только отдал в аренду. Думаю, армейцы совершат еще пару трансферов, потому что нужно укрепление центра поля и, наверное, центра атаки», — сказал Арустамян в эфире программы «После футбола».

Ранее сообщалось, что трансферная цель ЦСКА Марко Груич выбрал «Герту».