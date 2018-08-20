Отказавшаяся ехать в Махачкалу жена украинского игрока застыдила ненавистников
Ирина Морозюк, супруга защитника киевского «Динамо» Николая Морозюка, ответила своим ненавистникам на негативные комментарии, передает »Советский спорт».
В социальных сетях девушки и под статьями о ее персоне комментаторы часто высказывают негативное мнение о ней.
«Много печатать не буду, несколько слов: мне искренне жаль, что у вас нету такой страшной силиконовой бабы, как я; такой тупой хабалки, ходящей только по салонам красоты; такой, которая ничего целыми днями не делает, а только тратит деньги мужа; такой плохой мамы, которой все равно на своего ребенка; такой с виду ***** (женщины легкого поведения) расфуфыренной; такой самой неинтересной, страшной и так далее.
Потому что если бы такая или на 50% похожая была у вас, то тогда бы вы были хотя бы почетны звания мужчины. А пока вы просто люди, родившиеся с чем-то там оттопыривающимся в трусах. А это прискорбно. Всем добра», — написала Морозюк.
В январе 2018 года Морозюк мог перейти в «Анжи», однако супруга футболиста отказалась от переезда в Махачкалу, поскольку «в таком месте жить опасно для женщины».
Ранее сообщалось, что украинский футболист признался в уважении гимна и флага России.
Привет всем���� Время от времени я читаю статьи про себя на разных сайтах , чаще спортивных и соотвественно читаю комментарии ,где различные особи пишут мнение обо мне , обсуждая внешность , ум и т.д. Вот и наконец то ,я все таки решила об этом написать , так что теперь послушайте что я думаю о вас мои «горе-комментаторы » хейтеры или как там вас ещё назвать�� 98% комментирующих - это люди , мужского пола .. можно было бы написать мужчины , но для меня мужчины - это немного другое понятие ) с ними у меня всегда было все хорошо ���� Так вот) много печатать не буду , несколько слов : МНЕ ИСКРЕННЕ ЖАЛЬ , что у вас нету такой страшной силиконовой бабы как я, такой тупой хабалки , ходящей только по салонам красоты , такой которая ничего целыми днями не делает , а только тратит деньги мужа, такой плохой мамы ,которой пофиг на своего ребёнка , такой с виду шлюхи разфуфироной , такой самой не интересной , стремной и т.д , потому что если бы такая или на 50% похожая была у вас , то тогда бы вы были хотя бы почётны звания МУЖЧИНЫ. А пока вы просто люди ,родившиеся с чем то там оттопыривающемся в трусах ���� А это прискорбно☹️ Всем добра ����