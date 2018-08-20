Отказавшаяся ехать в Махачкалу жена украинского игрока застыдила ненавистников

Ирина Морозюк, супруга защитника киевского «Динамо» Николая Морозюка, ответила своим ненавистникам на негативные комментарии, передает »Советский спорт».

В социальных сетях девушки и под статьями о ее персоне комментаторы часто высказывают негативное мнение о ней.

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«Много печатать не буду, несколько слов: мне искренне жаль, что у вас нету такой страшной силиконовой бабы, как я; такой тупой хабалки, ходящей только по салонам красоты; такой, которая ничего целыми днями не делает, а только тратит деньги мужа; такой плохой мамы, которой все равно на своего ребенка; такой с виду ***** (женщины легкого поведения) расфуфыренной; такой самой неинтересной, страшной и так далее.

Потому что если бы такая или на 50% похожая была у вас, то тогда бы вы были хотя бы почетны звания мужчины. А пока вы просто люди, родившиеся с чем-то там оттопыривающимся в трусах. А это прискорбно. Всем добра», — написала Морозюк.

В январе 2018 года Морозюк мог перейти в «Анжи», однако супруга футболиста отказалась от переезда в Махачкалу, поскольку «в таком месте жить опасно для женщины».

Ранее сообщалось, что украинский футболист признался в уважении гимна и флага России‍.