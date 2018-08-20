Российские пловцы поддерживают ужесточение наказаний за допинг

Министерство спорта России разрабатывает ужесточенные меры борьбы с допингом, сообщает газета «Известия».

В пресс-службе ведомства заявили, что попавшихся на допинге спортсменов, тренеров, врачей и других специалистов будут лишать любых доходов и имущества, полученных за достижения на соревнованиях.

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Президент Федераций прыжков в воду, синхронного плавания и водного поло Алексей Власенко заявил, что подобные меры по искоренению допинга необходимы.

«Я пока не видел документов Минспорта по этому вопросу, но очевидно, что подобные санкции вводить надо. Нужно и дальше действовать в направлении искоренения даже самой мысли о том, что можно добиваться успехов с помощью запрещенных препаратов. И инициатива Минспорта — еще один шаг к этому.

Хочется верить, что закон поспособствует тому, что мировая спортивная общественность увидит нулевую толерантность России к допингу», — сказал Власенко.

Ранее сообщалось, что Светлана Хоркина рассказала о профилактике допинга в России.