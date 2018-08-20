За допинг будут лишать части доходов и имущества

Министерство спорта России планирует ужесточить меры борьбы с употреблением допинга, сообщает газета «Известия».

В пресс-службе ведомства заявили, что попавшихся на допинге спортсменов, тренеров, врачей и других специалистов будут лишать любых доходов и имущества, полученных за достижения на соревнованиях.

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«Разработанные предложения будут приниматься в установленном порядке в конце 2018 года», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Подготовкой предложений занимается Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве.

Ранее сообщалось, что российская лыжница дисквалифицирована на два года за допинг.