Видеоповтор помог наказать украинского форварда за плевок

Нападающий «Акхисара» Евгений Селезнев получил красную карточку в матче чемпионата Турции против «Ризеспора», сообщает «Советский спорт».

Как информирует Sportarena, эпизод произошел в конце первого тайма. Судья воспользовался системой видеопомощи (VAR), после чего выгнал игрока с поля за плевок.

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33-летний Селезнев является воспитанником донецкого «Шахтера». В России он известен по выступлениям за «Кубань». Цвета «Акхисара» форвард защищает с января 2018 года.

Ранее сообщалось, что украинский футболист признался в уважении гимна и флага России.