Бенитес может возглавить «Тяньцзинь Цюаньцзянь»

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Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес может продолжить карьеру в китайском чемпионате, пишет Sport24.

По информации газеты The Mirror, испанского специалиста в качестве рулевого своей команды хочет видеть руководство китайского «Тяньцзинь Цюаньцзянь». По имеющимся данным, китайский клуб рассчитывает пригласить Бенитеса в 2019 году.

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Если испанец согласится, то его зарплата в Китае составит €33 млн. Нынешний контракт тренера истекает летом следующего года.

«Ньюкасл» в двух стартовых матчах нового сезона Английской премьер-лиги набрал одно очко.

Ранее стало известно, что бывший главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Дэвид Мойес может возглавить сборную США.