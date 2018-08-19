Защитник «Арсенала» «поблагодарил» судью за поражение от ЦСКА

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Защитник тульского «Арсенала» Кирилл Комбаров прокомментировал итог встречи с московским ЦСКА в рамках 4-го тура чемпионата России, передает Sport24.

Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась крупной победой армейцев (3:0). При счете 1:0 в пользу ЦСКА за игру рукой был удален защитник туляков Гиа Григалава.

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«Что сегодня не получилось? Не получилось забить мяч, это самое главное. Проиграли, но бились и сражались достойно, были подходы к воротам. К сожалению, не реализовали моменты. И, конечно, спасибо Владиславу Безбородову (главному судье матчу), который дал прямую красную карточку Григалаве ни за что. Это повлияло на ход игры», — сказал Комбаров.

Ранее сообщалось, что тренер «Арсенала» выразил неуважение Безбородову.