Ветеран «Спартака» Парамонов доставлен в реанимацию

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Прославленный ветеран «Спартака» Алексей Парамонов доставлен в реанимацию одной из столичных клиник, сообщает «Спорт-Экспресс».

Об этом проинформировал друг олимпийского чемпиона Мельбурна-1956 Михаил Захаров. Сейчас за жизнь Парамонова борются врачи.

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Отмечается, что здоровье старейшего ветерана московской команды ухудшилось на днях, и он был госпитализировал в больницу. После ряда процедур медики давали неутешительный прогноз. Однако он был выписан из больницы в четверг, а в ночь с пятницы на субботу ему стало хуже.

Ранее сообщалось, что легенда «Спартака» Парамонов находится в больнице в тяжелом состоянии.