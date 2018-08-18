В команде Макгрегора пообещали «поставить на место» Нурмагомедова

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Одноклубник бойца Конора МакГрегора Джеймс Галлахер поделился мыслями в преддверии боя ирландца против россиянина Хабиба Нурмагомедова, передает «Советский спорт».

«У Конора вновь внутри горит огонь. Когда находишься на вершине мира так долго, нужно немного отдохнуть, чтобы вновь обрести мотивацию. Я думаю, что Макгрегор покажет Хабибу, кто здесь является боссом и поставит его на место», — приводит слова спортсмена MMAFighting.

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Поединок Нурмагомедов — Макгрегор состоится 6 октября в Лас-Вегасе.

Ранее сообщалось, что экс-чемпион UFC прогнозирует «убийство» Магрегора в поединке с Нурмагомедовым.