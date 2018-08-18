Российские модели вступились за Головина из-за скандала с клубом

Российская модель Алена Крюкова внесла ясность в возникший скандал с посещением клуба с полузащитником «Монако» Александром Головиным, сообщает «Советский спорт».

В своем инстаграме финалистка конкурса «Мисс-Россия 2013» заявила, что на фотографиях, из-за которых произошел инцидент, запечатлен не Головин.

Реклама

«Парень на видео не Александр Головин! Это Андрей, друг моего молодого человека! И это не Монте-Карло, а Москва! Как можно писать такие заявления, не разобравшись», — гласит сообщение Крюковой.

Модель Катя Дорожко, которая тоже попала в кадр снимков, подтвердила версию Крюковой.

«Мое лицо, когда читаю новости о том, что я в Монако. Никогда там не была, Головина не знаю. И у меня есть любимый человек», — написала она.

Ранее сообщалось, что агент Головина заявил, что игрока не было в ночном клубе.