Исландский игрок сделал заявление о возможном переходе в ЦСКА

Полузащитник шведского «Норрчепинга» Арнор Сигурдссон прокомментировал появившуюся в СМИ информацию об интересе к нему со стороны московского ЦСКА, передает «Советский спорт».

Хавбек подтвердил, что армейцы предложили за него «огромную сумму», однако отметил, что сосредоточен на выступлениях за «Норрчепинг».

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«Сейчас я на сто процентов сконцентрирован на «Норрчепинге». Здесь хорошо, но для меня честь, что такой большой клуб, как ЦСКА, предлагает за меня огромную сумму.

Я готов сделать следующий шаг. Это хорошая лига, с хорошим темпом. Однако пока сосредоточен только на игре в воскресенье. Это все, что могу сказать», — приводит слова Сигурдссона NT.

19-летний исландец в текущем сезоне чемпионата Швеции провел 16 матчей, в которых забил три мяча и сделал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что ЦСКА отказался от идеи арендовать хавбека «Ливерпуля» Марко Груича.