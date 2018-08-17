«Оренбург» обыграл «Анжи» и возглавил РПЛ
«Оренбург» одержал выездную победу над махачкалинским «Анжи» в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает ТАСС.
Игра завершилась со счетом 3:1. Первый мяч забил защитник «Анжи» Иван Новосельцев. Однако после этого мячи забивали только футболисты «Оренбурга». По одному мячу забили Денис Попович, Алексей Сутормин и Андреа Чуканов.
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Таким образом, «Оренбург» занял первое место таблицы чемпионата России.
«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию встречи.
Ранее стали известны стартовые составы «Анжи» и «Оренбурга».
Россия. Премьер-лига. 4-й тур
«Анжи» (Махачкала) — «Оренбург» (Оренбург) — 1:3
Голы: 1:0 — Новосельцев, 12; 1:1 — Попович, 69 (пенальти); 1:2 — Сутормин, 77; 1:3 — Чуканов, 83.