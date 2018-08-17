Семак ответил на слова Лукашенко о «ходящем на четвереньках» «Зените»‍

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Наставник санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о том, как слова президента Белоруссии Александра Лукашенко повлияли на футболистов и смотивировали их забить минскому «Динамо» восемь мячей, сообщает ТАСС.

«Игра была тяжелая, но мы верили до последнего. Такое возможно только в том случае, когда ты веришь. Думаю, всех нас задели слова, что мы ползали на карачках в первом матче. Конечно, это оказалось дополнительным стимулом для нашей игры, поэтому спасибо большое, это всегда по-хорошему раззадоривает», — заявил тренер сине-бело-голубых в эфире «Матч ТВ».

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Накануне клуб из северной столицы в овертайме с сенсационным счетом не оставил камня на камне от минского «Динамо», одержав волевую победу со счетом 8:1 (основное время — 4:0). Эта победа позволила петербужцам пройти в следующую стадию Лиги Европы. Игра проходила в России на стадионе «Петровский», однако при пустых трибунах из-за санкций, наложенных на клуб. Первая игра завершилась поражением сине-бело-голубых со счетом 0:4, и тогда казалось, что шансов пройти минчан у российской команды почти нет.

Ранее Николай Валуев попросил Лукашенко чаще высказываться об игре «Зенита».